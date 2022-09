Vittorio Sgarbi all'attacco su tutor e autovelox: "Perché le multe sono un furto"

03 settembre 2022 a

Vittorio Sgarbi, candidato della coalizione centrodestra al Senato per il collegio di Bologna, in un tweet dai toni forti va all'attacco dell'autovelox e delle multe. Il critico d'arte poi fa una promessa agli elettori. "Chi vota per me sa che combatterò fino in fondo contro l'autovelox" dice furioso Sgarbi nel video allegato al tweet.

Le multe con tutor e autovelox sono un furto! @stampasgarbi pic.twitter.com/bt2h6wKVC1 — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) September 2, 2022

"Qualcuno potrà dire: vabbè ma vai al Senato, le leggi le puoi fare. Certo. Ma chiedere fino in fondo chi ha inventato l'autovelox, quel furto legittimato. Paghiamo già tasse sul lavoro che non abbiamo fatto e dobbiamo, per 5 km in più, il ciuccior, la patente a punti, l' autovelox. v********* " tuona Sgarbi che promette battaglia. "Chi vota per me sa che combatterò fino in fondo contro l'autovelox". Parola di Vittorio Sgarbi.