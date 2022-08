Controcorrente, Giampiero Mughini gela Veronica Gentili: "Una micidiale preoccupazione". I numeri choc

24 agosto 2022 a

Razionamenti e bollette, sarà un autunno da incubo. A "Controcorrente" si parla dei rincari folli nel corso della puntata di martedì 23 agosto e va in onda l'intervista a un imprenditore di Murano che racconta (e mostra) i costi della sua azienda diventati ormai insostenibili. "I dati forniti da questo imprenditore, che ha l'aria di essere una persona per bene, parla di una bolletta quadruplicata, prima pagava 40 mila ora vicino a 160" evidenzia Giampiero Mughini tra gli ospiti in collegamento con la conduttrice Veronica Gentili. "Per parlare di una cosa che a me piace molto, cioè i vetri di Murano che sono una delle eccellenze del '900 italiano" sottolinea lo scrittore e opinionista. "Loro sono al punto di chiudere le fornaci perché non ce la fanno più, noi non è che abbiamo una piccola preoccupazione, abbiamo una micidiale preoccupazione" denuncia Mughini e nello studio di Rete4 cala il gelo.