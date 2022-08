In Onda, "viva le devianze?". Antonella Viola umilia Letta: la frase clamorosa. Ridono tutti

23 agosto 2022 a

La professoressa Antonella Viola ne ha per tutti sulle devianze. A "In Onda", martedì 23 agosto, prima va in scena il durissimo botta e risposta con l'imprenditore, ex deputato e tra i fondatori di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto. La polemica politica esplosa per la frase di Giorgia Meloni non si placa e l'immunologa su richiesta dei conduttori di LA7, Luca Telese e Marianna Aprile, chiarisce: "È un termine che appartiene alla sociologia, l'elenco che è stato fatto non è corretto". Ma Crosetto ribatte: "È diffamazione! Meloni non si riferiva a patologie. Questo è l'esempio di come viene svolta questa campagna elettorale".

La divulgatrice scientifica italiana quasi sorride di fronte alla spiegazione del "consigliere politico" della leader di FdI che definisce la questione seria (e in diretta legge gli atti ufficiali del Pnrr dove anche il governo Draghi parla di devianze) ma non risparmia l'aspra critica all'avversario politico della candidata premier, Enrico Letta. Il segretario del Pd infatti l'avrebbe sparata grossa pur di attaccare Giorgia Meloni e montare il caso. "Trovo assurda anche la replica" sottolinea la prof. Letta per polemizzare contro il video della leader di FdI aveva cinguettato "Viva le devianze" lanciando l'hashtag poi finito in tendenza su Twitter. "È come se avesse scritto viva l'ipertensione" lo ha preso in giro Antonella Viola. E nello studio di LA7 nessuno è riuscito a trattenere la risata.