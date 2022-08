Controcorrente, "per chi voterà Draghi". Pietro Senaldi svela la mossa del premier

24 agosto 2022 a

"Applaudita perché rappresenta la novità". Pietro Senaldi in collegamento con la trasmissione Controcorrente, martedì 23 agosto, analizza insieme con la conduttrice Veronica Genitili la giornata politica. E il condirettore di Libero prima di sganciare la bomba sul premier Mario Draghi - prossimo ospite sul palco del Meeting di Rimini - commenta il successo di Giorgia Meloni la più applaudita tra i leader. "Anche se è vero che è in politica da 20 anni, ma non era in politica in questo modo e con queste chance di affermazione. I giovani hanno applaudito la novità, poi vediamo domani per chi voterà Mario Draghi".

Al meeting di Rimini sfilano i leader dei partiti, Giorgia Meloni applaudita. Ne parliamo con @PSenaldi.#Controcorrente pic.twitter.com/8R7zBkpyJO — Controcorrente (@Controcorrentv) August 23, 2022

"Scusami Pietro non posso non chiedertelo tu hai delle aspettative?" domanda la conduttrice di Rete4 interrompendolo. "Ovviamente il premier non lo dirà - spiega Senaldi - ma credo che lo farà capire. Draghi è sceso in campo 2 anni fa proprio a Rimini con quel discorso tra debito buono e debito cattivo. Credo che coglierà questa occasione per chiudere il cerchio".