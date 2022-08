Lisa LaFlamme silurata dal tg: la giornalista a 58 anni conduce così. Esplode il caso capelli

22 agosto 2022 a

Si presenta in studio per condurre il telegiornale con i capelli bianchi e il nuovo look le costa il lavoro. È la storia di Lisa LaFlamme, conduttrice del tg della tv privata canadese Ctv National News che, a 58 anni, sarebbe stata licenziata in tronco per aver deciso di non tingersi più la testa. Secondo l'azienda infatti la svolta naturale sarebbe stata una ragione valida per cacciare l'anchorwoman, tra le più famose in Canada. E il caso, diventato virale sui social, ha fatto il giro del mondo.

"Chi ha approvato la decisione di lasciare che i capelli di Lisa diventino grigi?" avrebbe commentato il neo-direttore del telegiornale Michael Melling alla prima riunione di redazione, dopo aver visto la LaFlamme in video. Poi la polemica e il licenziamento. LaFlamme ha condotto per anni il notiziario serale più seguito dell’ultimo decennio poi all’improvviso cacciata e sostituita con un 39enne di origini indiane e ugandesi.

La giornalista è stata mandata via due anni prima della scadenza del suo contratto e molti tra colleghi e pubblico credono che la vera ragione sia nella sua età e nel fatto che avesse smesso di tingersi i capelli. "Sono scioccata e rattristata - si è sfogata in un video - A 58 anni, pensavo ancora che avrei avuto molto tempo per raccontare storie che hanno un impatto sulla nostra vita quotidiana".

I have some news... pic.twitter.com/lTe3Rs0kOA — Lisa LaFlamme (@LisaLaFlamme_) August 15, 2022

Ufficialmente la motivazione del licenziamento non è stata collegata al look "naturale" sfoggiato dalla conduttrice in diretta, ma recentemente LaFlamme aveva vinto i Canadian Screen Awards come miglior conduttrice di programmi all news, quindi sembra quasi impossibile che le ragioni fossero professionali. Il caso è esploso sul web ed è partita la campagna di solidarietà per la giornalista.