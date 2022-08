Sondaggi, Alessandra Ghisleri frena Giorgia Meloni. La previsione bomba: "Chi vota Calenda"

09 agosto 2022 a

"L'indeciso è già ben disposto nei suoi confronti e quell'elettorato di centrodestra che troverà nella sua offerta le ex ministre di Forza Italia". Secondo Alessandra Ghisleri la vera grana per Giorgia Meloni a queste elezioni politiche si chiama Carlo Calenda che, dopo lo strappo con il Pd, potrebbe seriamente "minacciare" la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Mancano 47 giorni al voto, il conto alla rovescia è partito e la vittoria del centrodestra potrebbe essere tutt'altro che scontata spiega in un'intervista rilasciata alla Stampa la direttrice di Euromedia Research. Il problema sono gli indecisi, chi ancora non sa chi votare. "Gli incerti sono indecisi tra leader diversissimi tra loro. Non oscillano, che so io, tra Salvini e Meloni o tra Letta e Speranza. No! Quel che attira di più è la novità in quanto tale dell'offerta e quindi ci sono casi di incertezza tra Meloni e Calenda".

Per la sondaggista "c'è interesse anche per Renzi. Magari in alternativa a Meloni". Un dato che fa pensare che i cittadini "passano da uno all'altro come se quei leader fossero compagni di stanza. E invece, se prendiamo Meloni e Calenda, è evidente che hanno programmi lontanissimi".

La vittoria di Giorgia Meloni non è scontata ma nemmeno mister Azione può ignorare gli ostacoli visto che dovrà "allineare diverse esigenze: la sua agenda, quella di Draghi, la presenza delle ministre di Forza Italia". L'unica certezza, almeno al momento, è che Renzi, Meloni e Calenda rappresentano la "novità".

Allora la domanda sorge spontanea: a chi si rivolge Calenda? "Io credo che ora si rivolgerà a due tipi di elettorati: l'indeciso, che, come detto, è già ben disposto nei suoi confronti, e quell'elettorato di centrodestra che troverà nella sua offerta le ex ministre di Forza Italia. Una proposta allettante per l'elettorato forzista che può trovare più punti in comune con lui che in Salvini e Meloni".