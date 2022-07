Controcorrente, Claudia Fusani e i dubbi sul campo largo: “Tutti temi dell'agenda Draghi…”

24 luglio 2022 a

La giornalista Claudia Fusani è tra gli ospiti dell’edizioni del 24 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Al centro del suo discorso c’è il futuro del campo largo in vista delle elezioni, con concetti troppo spesso fumosi e poco chiari, ancor di più alla luce della spaccatura avvenuta tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dopo la crisi di governo: “Il campo largo deve individuare i temi e gli argomenti della campagna elettorale e gli argomenti che questa alleanza vorrà portare avanti. Questi temi, perlopiù, sono temi dell’agenda Draghi, quindi il lavoro che Enrico Letta dovrà fare è quello di fare un ragionamento e mettere per iscritto i temi. Quando si fa un’alleanza molto larga, è la cosa più onesta da fare, anziché affidarsi a questi termini che vogliono dire tutto e niente, come ‘progressismo’. Che cosa vuol dire essere progressista? Prima di tutto si difende il lavoro, l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e quindi non il reddito di cittadinanza ad esempio, o qualunque altra forma di assistenzialismo di questo genere”.