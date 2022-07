In Onda, Carlo Calenda contro il M5s: "La legislatura più pazza del mondo". Ecco il disastro

18 luglio 2022 a

"Questa è la legislatura più pazza del mondo. Per l'Italia si prospetta un disastro". Ne è convinto il leader di Azione Carlo Calenda che, ospite nella puntata di In Onda, domenica 17 luglio, fa a pezzi il MoVimento Cinque Stelle puntando il dito contro il teatro messo in scena dai grillini. Ma non risparmia nemmeno la Lega il leader di Azione che sostiene come le richieste di sforamento di bilancio di 50 miliardi e la cancellazione della riforma Fornero in questo contesto così delicato.

"Non sanno dove sta di casa la responsabilità - denuncia il leader di Azione - con il risultato che faranno cadere il governo con la figura internazionale più prestigiosa che ha l'Italia. Un colpo di immagine disastroso in un momento in cui siamo tanto fragili. E alla fine daranno la colpa a Draghi che si è dimesso pur di non assumersi mai una responsabilità, questo è quello che fanno da sempre" sottolinea Calenda.

