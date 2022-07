Charlene di Monaco, l'ultimo video della principessa scatena il principato

Giada Oricchio 06 luglio 2022 a

Charlene di Monaco finisce in prigione… negli NFT. Da qualche settimana, la principessa è tornata agli impegni ufficiali a fianco del marito, il principe Alberto II. Il feeling non sembra dei migliori: vicini per le foto, sideralmente lontani nella postura e nei pensieri. Senza parlare del pubblico bacio sulle labbra. Forzato, striminzito, poco convincente. Se il matrimonio vacilla, Charlene no. Dopo il calvario per una brutta infezione a naso, orecchie e gola che le è costata quattro interventi chirurgici e una lunga convalescenza, Sua Altezza Serenissima appare triste e malinconica, ma incanta per l’eleganza e trova linfa vitale in nuovi progetti.

Sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex olimpionica di nuoto ha pubblicato un clip in cui è raffigurata in primo piano dietro le sbarre, poi il volto si liquefa. In gabbia come un uccellino. Un riferimento alla gabbia dorata in cui sente di vivere (a Monte Carlo si vocifera di un contratto da 12 milioni l’anno per non divorziare, nda).

La caption spiega che si tratta di un'iniziativa benefica: “Emozionata per la mia prima NFT collection commissionata per il mio #feed2gether in collaborazione con @louisoosthuizen57. Grazie all’artista Junaid Senechal-Senekal che ha messo il suo cuore e la sua anima in questa creazione, così come la sua salute per aver digiunato per l’intera durata di questo lavoro, facendo ciò che ha sperimentato essere una realtà tragica per molti e qualcosa che la maggior parte dà per scontato ogni giorno. Questo sottolinea l’importanza dell’iniziativa”.

Ma cosa sono gli NFT che hanno conquistato i vip a cominciare da Madonna? E’ l’acronimo di “Non-Fungible Token” cioè un certificato di autenticità di una casa d’aste o di un esperto antiquario specifico del mondo digitale. L’NFT è un contenuto virtuale unico e non replicabile, certificato attraverso la tecnologia blockchain. La formula interessa molto i collezionisti d’arte perché garantisce l’esclusività dell’opera d’arte. Charlene ha una Fondazione attiva in diversi ambiti e #feed2gether è un programma in collaborazione con il piano di alimentazione iPapa57 della Fondazione Louis Oosthuizen.

