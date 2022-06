Massimiliano Allegri porta la ex in tribunale. Battaglia legale sul mantenimento del figlio

23 giugno 2022 a

Massimiliano Allegri porta in tribunale la ex, la livornese Claudia Ughi. Alla base del contenzioso, riporta Repubblica, l'assegno di mantenimento per il figlio nato dieci anni fa. Secondo l'allenatore la donna avrebbe fatto investimenti intestati a se stessa per oltre 200 mila euro con il denaro versato da Allegri per il bambino. Tutto nasce dalla fine del rapporto tra Allegri e la Juventus nel 2019 con il tecnico che aveva chiesto al tribunale di Torino la revisione dell'accordo che era stato ratificato nel 2017, che prevedeva un assegno di diecimila euro al mese. Rimodulazione respinta dal tribunale.

In questo ambito sono emerse le accuse di "distrazione" di denaro alla madre del bambino che lo avrebbe in parte usato per sé, dirottandolo su conti e investimenti, e pagando in parte spese dell'altra figlia, avuta da una precedente relazione. Claudia Ughi ha respinto le accuse. I suoi avvocati Davide Steccanella e Paolo Davico, riporta il Corriere della Sera, parlano di una denuncia "strumentale" da parte del tecnico juventino con l'obiettivo di "ridurre il contributo mensile a suo favore". I legali nelle carte presentate in tribunale scrivono che "appare poco sostenibile che si rimproveri a una madre di non pesare con il bilancino tra due fratelli conviventi, facendo figli e figliastri". L’udienza preliminare è fissata per il 5 luglio.

