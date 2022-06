Simona Ventura resta a terra. Lo sfogo sui social contro il volo cancellato

21 giugno 2022 a

Simona Ventura furiosa per il volo cancellato all'aeroporto di Napoli. La conduttrice riprende tutto col cellulare e posta la protesta su Instagram. Trecento persone rimaste a terra e tanta amarezza. "Cari amici - dice la Ventura nel video social - siamo qui con questa compagnia...ci hanno cancellato il volo da Napoli in questo istante. Con le valigie che stanno riscendendo dall'aereo. E ci ributtano in aeroporto. Ci ributtano alla stazione. 300 persone a terra. ma stiamo scherzando. Ma veramente facciamo? E' una vergogna".

Nel video si vede la Ventura rivolgersi direttamente a un membro dello staff dell'aeroporto di Napoli: "Scusi, perché l'hanno cancellato? L'aereo è qua. Occhio a questa compagnia. Veramente. Non ho parole ragazzi. Le compagnie low cost devono fare anche il loro dovere. Ci sono dei bambini qui".

