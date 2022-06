Enrico Mentana, "da noi si invitano cani e porci". La battuta finisce male, i fan si scatenano contro Massimo Giletti

Giada Oricchio 21 giugno 2022 a

“A La7 cani e porci”. La dichiarazione tra il serio e il faceto è di Enrico Mentana, direttore del Tg della rete di Urbano Cairo. Il noto giornalista ha pubblicato sul suo account Instagram una foto simbolo del degrado di Roma: un cinghiale solitario che mangia nei sacchetti della spazzatura abbandonati per terra. La particolarità dello scatto sta nello sfondo: si vede la grande insegna luminosa degli studi di La7. L’ingresso sarà distante non più di 50 metri. Mentana, noto per avere la battuta pronta, ha scelto di commentare con la consueta ironia: “Hanno saputo che da noi si invitano cani e porci…”.

Una boutade o forse no. Non sono mancati infatti i follower che tra i commenti hanno sostenuto l'ipotesi che la battuta potesse nascondere una staffilata a Massimo Giletti, conduttore di "Non è l’Arena", travolto dalle polemiche nelle scorse settimane per l’intervista a Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. Tra i commenti si legge: “Direttore lei è il maestro Jedi del dissing”, A Giletti fischiano le orecchie”, “Giletti non ti preoccupare non sta parlando di te”, “Nooo, non sarà mica l’Arena”, “Forse era un ospite di Giletti”.

Tuttavia, va ricordato che i due giornalisti sono amici. Molti altri seguaci, invece, si sono concentrati sulla gestione della capitale: se ieri era sempre e comunque colpa di Virginia Raggi, oggi i media sembrano non vedere l’assenza di un’inversione di rotta da parte del neo sindaco Roberto Gualtieri.

