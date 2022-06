Aurora Ramazzotti si sente male, l'aperitivo da panico con Sara Daniele finisce su Instagram

21 giugno 2022 a

a

a

Un aperitivo finito male per Aurora Ramazzotti. La conduttrice e testimonial ha documentato nelle storie Instagram una disavventura di inizio estate. Ieri è uscita con l’amica Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, per una passeggiata e un drink sui Navigli, ma i 40° di Milano, rinforzati da un vento di scirocco africano, l’hanno tradita e ha avuto un calo di pressione. Per fortuna, i gestori del locale non sono andati nel panico e l’hanno rimessa in sesto nel giro di poco tempo.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha scritto: “Ho avuto un calo pressorio, il primo della mia vita. Sono quasi svenuta, ringrazio i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe in su, acqua e zucchero e mi sono ripresa. Adesso sto bene, sono viva. Un ragazzo al bar mi ha detto che ero bella anche da svenuta, grazie tato!”.

Aurora non ha perso il buonumore per l’infortunio e ha pubblicato alcuni selfie del momento che da drammatico si è trasformato nel più classico dei meme social: Sara Daniele in primo piano e sullo sfondo Aurora adagiata per terra con le gambe sulla sedia, pezzetta fresca sulla fronte (intramontabile toccasana della nonna) e occhi semichiusi con la pupilla roteata all’insù. Un pauroso lunedì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.