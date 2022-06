Bce e tassi, Pietro Senaldi è una furia contro Christine Lagarde: "Non capisce niente, mandiamola via"

13 giugno 2022 a

L'annuncio di Christine Lagarde, presidente della Bce, di tornare ad alzare i tassi di interessi e con essi il costo del denaro ha scatenato la reazione dei mercati. Lunedì 13 giugno a Coffee Break, su La7, c'è ospite il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, che ha una opinione precisa sul capo della banca centrale europea. "Ma non si può mandarla via? Non capisce niente, era avvocato, l'ha fatta ministro François Fillon, il peggior politico francese", esclama Senaldi dopo che era andato in andai un servizio su Lagarde.

Insomma, meglio Dominique Strauss-Kahn "anche se molestava le cameriere", è il paradosso del giornalista. "Ci sono donne che non capiscono niente, così come gli uomini. Questa donna non è al suo posto" attacca Senaldi che con l'allusione alle accuse di molestie al pluriministro francese aveva fatto drizzare le antenne alla giornalista Claudia Fusani, ospite in studio. "Tornasse in piscina a fare il nuoto sincronizzata o l'avvocato, che evidentemente era brava. Ci sono le lettere in cui si mette in ginocchio a Nicolas Sarkozy per la poltrona... Sta distruggendo l'Europa, non è degna di succedere a Mario Draghi" dice Senaldi che sul Lagarde è un fiume in piena: "Mandiamola via!"

