L'Aria Che Tira, Myrta Merlino gela l'ospite Federico Rampini. La proposta imbarazzante

Federico Rampini è uno degli ospiti in collegamento con Myrta Merlino nel corso della puntata de "L'Aria che Tira" di martedì 7 giugno. È il giorno numero 104 di guerra, quello in cui il presidente dell'Ucraina Zelensky annuncia che l'esercito di Kiev sta resistendo alla feroce offensiva di Mosca ma ammette anche che la Russia è molto più potente. Ed è lo stesso giorno giorno in cui arriva l'attacco violentissimo contro l'Occidente da parte dell'ex presidente russo Medvedev, fedelissimo di Putin. Il consigliere dello Zar definisce gli occidentali "bastardi degenerati" e minaccia gli alleati Nato: "Voglio farli sparire".

"Medvedev con l'Occidente ha fatto un sacco di soldi" spiega l'editorialista del Corriere della Sera Rampini in collegamento con La7. Il giornalista, inviato negli Usa, è una delle fonti più autorevoli sulla crisi ucraina, ricercatissimo in tutte le trasmissioni televisive. "Evidentemente il suo odio per l'Occidente è un fenomeno piuttosto recente - evidenzia Rampini - Vuole vedere sparire l'Occidente ma sono cose che Putin ha teorizzato da tempo". Quando bisogna chiudere per il collegamento con il tg la conduttrice Myrta Merlino lo interrompe a malincuore ed esclama: "Grazie per il tuo intervento, quando vuoi svegliarti all'alba noi siamo qui". Ma l'ospite la guarda interdetto e non risponde. Anzi resta di sasso e cala il silenzio. Merlino corre ai ripari e sdrammatizza: "Fai finta di non aver sentito? Non rispondi?" domanda. Ma il giornalista non coglie subito la battuta e solo alla fine accenna un sorriso mentre la conduttrice ride.

