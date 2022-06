Roberto Wirth, addio allo storico proprietario dell'Hotel Hassler di Trinità dei Monti

05 giugno 2022 a

a

a

Addio a Roberto Wirth, storico proprietario dell'Hotel Hassler di trinità dei Monti a Roma. Aveva 72 anni. Erede di una famosa dinastia di albergatori svizzeri, Wirth sarebbe deceduto per un infarto. I funerali si svolgeranno martedì alle 11 a Trinità dei Monti.

Oltre al celebre Hassler, tra le proprietà della famiglia di Roberto Wirth figurano anche un resort di lusso, Borgo Bastia Creti in Umbria, l'antica residenza Parco del Principe in Toscana, e l'Hotel Vannucci a Città della Pieve, in Umbria.

Wirth era sordomuto e comunicava leggendo in labiale in numerose lingue. Suoi ospiti all'Hassler, nel corso degli anni, personalità di primo piano della politica, della finanza e dello spettacolo: come la famiglia Kennedy, Ranieri di Monaco e Grace Kelly, Henry Kissinger, Ronaald Reagan, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Picasso, Steve Jobs, Madonna, Bill Gates, George Clooney e tanti altri che hanno soggiornato nel punto di riferimento del bel mondo nella Capitale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.