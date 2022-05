L'Aria Che Tira, il direttore de Il Tempo Davide Vecchi ammutolisce Giarrusso: "Siete ancora in Parlamento grazie a Renzi"

Giada Oricchio 13 maggio 2022 a

a

a

“È grazie a Renzi se siete ancora in Parlamento”. Così Davide Vecchi, direttore de Il Tempo, punge Dino Giarrusso europarlamentare del Movimento 5 Stelle. A L’Aria che tira, il programma del mattino di LA7, venerdì 13 maggio, il conduttore Francesco Magnani ha chiesto al grillino delucidazioni sulla politica dei due forni del presidente del MoVimento ed ex premier Giuseppe Conte: “Siete pronti a staccare la spina al governo se prevalesse la linea di continuare a mandare armi? E perché continuate a dire che l’esecutivo Draghi non ha un mandato politico? È scoppiata una guerra. Allora nemmeno Conte aveva il mandato quando scoppiò il Covid”,

Giarrusso si è detto orgoglioso della voce grossa del Movimento e ha rispolverato il rancore mai sopito per la caduta del governo Conte 2: “È finito per mano di Renzi, uno dei tanti errori di cui è costellata la sua carriera politica. Per evitare di andare a elezioni anticipate con la pandemia, è nato il governo Draghi. È positivo che il movimento metta dei paletti e che lo faccia anche Salvini”.

"La maggioranza barcolla", la profezia di Vecchi sul governo Draghi

Il direttore Vecchi prima ha sorriso poi ha dato la stoccata: “Giarrusso su Renzi si ricorda male, voi 5 Stelle non dovreste avercela ora con Renzi perché il fatto che non abbia permesso di tornare alle urne, facendo insediare il governo Draghi, vi ha consentito di tenere ancora oggi i parlamentari che avevate. Se foste andati alle urne… io fossi in voi in parte lo ringrazierei per la mossa…”. Chiaro il riferimento alla perdita di consensi del M5S negli ultimi sondaggi. Giarrusso ha provato a replicare stizzito che l’obiettivo di una forza politica “non è pensare ai parlamentari” ma Vecchi lo ha ammutolito: “Però puntate al terzo mandato!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.