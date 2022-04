Jennifer Lopez, clausola nel contratto pre-matrimoniale: quanti rapporti deve garantire Ben Affleck. Il motivo? Molto poco sexy

30 aprile 2022 a

Tutto nero su bianco: tra tutte le clausole all'interno del contratto pre-matrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck c'è anche il numero dei rapporti da avere. Quantificando: sesso quattro volte la settimana. La richiesta sarebbe partita dalla cantante che avrebbe richiesto di stabilire la quantità minima di prestazioni sessuali che l’attore e futuro marito dovrà garantire.

È piuttosto curioso che la vita sessuale di una coppia che intende sposarsi e che già si conosce venga stabilita per contratto e con un "minimo salariale" (tra l'altro, se lui fa "cilecca" vale come tentativo o rischia la penale?). Il motivo alla base della richiesta di JLo, scrive Repubblica, è che la cantante vuole una "garanzia" di fedeltà": "l’avrebbe fatto per ridurre la possibilità di essere tradita. La cantante sarebbe infatti rimasta molto scottata dall’infedeltà dell’ex Alex Rodriguez, e vorrebbe cercare di prevenire eventuali nuove delusioni".

Non è chiaro cosa accadrebbe in caso di inottemperanza della clausola sessuale. La coppia di celebrità non ha confermato o smentito la notizia né offerto ulteriori dettagli.

