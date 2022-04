Maria Elena Boschi spazza via le voci di crisi, il dettaglio nella foto senza Giulio Berruti

26 aprile 2022 a

a

a

Boschi-Berruti è ancora amore? Maria Elena Boschi ha presenziato al GP di Imola, ospite del box Ferrari come da cappellino rosso mostrato con orgoglio su Instagram. La deputata di Italia Viva ha condiviso sul social alcun scatti della sua domenica sportiva. Con lei, il deputato a Luciano Nobili e il senatore Francesco Bonifazi, amici di vecchia data e tutti nel partito di Matteo Renzi. Non hanno portato fortuna visto che la Rossa è andata a muro e ha vinto la Red Bull: “Non è andata come speravamo ma sempre forza Ferrari!! Un bellissimo spettacolo ed una grande giornata di sport ed eccellenze italiane” ha scritto Boschi.

Tuttavia è stato impossibile non notare che mancava l’uomo più importante della vita dell’ex ministra, ovvero il fidanzato Giulio Berruti. Nelle due immagini pubblicate non c’è, pare fosse impegnato in famiglia. E’ da un po’ che i due non vengono paparazzati insieme e a corsi e ricorsi si parla di crisi, però è altrettanto vero che sono molto riservati.

A fugare i dubbi ci sarebbe una delle foto postate da MEB, domenica 24 aprile sul suo account dove ha volutamente messo in primo piano la mano sinistra. Non voleva mostrare lo smalto nero alla moda quanto il brillocco a forma di cuore all’anulare.

In primo piano, quasi sbattuto in faccia alle malelingue, c’era il rubino rosso circondato da brillanti. E’ l’anello di fidanzamento, regalo dell’attore Berruti che Boschi ha mostrato per la prima volta a San Valentino. Dunque, i due sono ancora una coppia. In un’intervista di un anno fa al programma Verissimo, la parlamentare aveva espresso il desiderio di sposarsi (“sono all’antica, aspetto la proposta”) e diventare mamma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.