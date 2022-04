DiMartedì, lo storico Angelo D'Orsi gela tutti: "Stiamo correndo verso la Terza Guerra Mondiale"

26 aprile 2022 a

“Corriamo il rischio di andare verso una Terza Guerra Mondiale". Lo storico Angelo D’Orsi in collegamento con "DiMartedì" lancia l'allarme gravissimo nel corso della puntata in onda su La7 il 26 aprile e lascia tutti senza parole.

Sulla guerra russa in Ucraina lo storico evidenzia la gravità assoluta della situazione e spiega come il ministro degli Esteri Lavrov, al di là della propaganda russa, abbia spaventosamente ragione. Che stiamo correndo il rischio di finire nella terza guerra mondiale è un dato di fatto. "Trovo bizzarro - dice lo storico - che questo rischio venga sottovalutato. Stiamo correndo verso la Terza Guerra Mondiale e bisogna che qualcuno fermi questa corsa. Mi sembra strano che in un Paese cattolico come il nostro si dia poco ascolto alle parole del Santo Padre. Io che non sono cattolico credo che si debba dare più ascolto al suo allarme”.

Il pericolo è reale, il gelo cala nello studio di La7 mentre D'Orsi ricorda l'estate 1914. "Siamo nella stessa situazione nessun attore politica sulla scena geopolitica mondiale pensava che sarebbe scoppiata la guerra dopo l'attentato si Sarajevo del 28 giugno del '14 ma tutti hanno alzato un po' l'asticella e sono finiti dentro al conflitto mondiale senza rendersene conto. Ecco - spiega D'Orsi - Bisognerebbe che i politici studiassero i libri di storia. La storia ci dà degli insegnamenti - sottolinea - Noi siamo sull'orlo del baratro". Standing ovation in studio, per lo storico parte l'applauso lunghissimo.

