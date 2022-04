Chi è la sottosegretaria fresca di nomina che vendeva marmitte per auto

Arnaldo Magro 16 aprile 2022 a

a

a

Bisogna riconoscerle che di strada, ne fa fatta parecchia. Nonostante la giovane età, la sottosegretaria fresca di nomina, ha già un curriculum di tutto rispetto alle spalle. Quotatissima e stimata dai suoi, ha saputo metter a frutto negli anni le sue molteplici capacità. Le sue ambizioni, dice chi la conosce, non hanno limiti. Tenacia e preparazione, dunque. Ma anche una certa avvenenza forse, l'ha forse un pizzico agevolata. Una trafila lunga come militante e pure un lavoro decisamente «inusuale», durante il periodo universitario. Venditrice di marmitte e carburatori per automobili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.