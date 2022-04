L'intervista che fece infuriare il principe William. Lady Diana era certa che non l'avrebbe perdonata, il retroscena

13 aprile 2022 a

a

a

La celebre intervista di Lady Diana alla Bbc, nel 1995, rappresenterebbe una ferita ancora aperta per il principe William. Un’inchiesta ha stabilito che le rivelazioni della principessa vennero estorte con l’inganno, come spiega "Il Giornale". Un nuovo libro, in uscita il prossimo 26 aprile, svela un retroscena poco conosciuto di quell'intervista, ossia la profonda frattura con il figlio primogenito che derivarono dalle rivelazioni della principessa sul suo turbolento matrimonio. "William aveva guardato l’intervista nello studio del suo direttore, a Eton. Rivelò a un compagno di classe che non appena aveva visto il viso della madre apparire sullo schermo aveva avuto un brivido di terrore”, ha scritto Tina Brown.

Nel 2020, l’esperto Robert Lacey disse al Daily Mail: “William non poteva tollerare che sua madre parlasse male di suo padre, che avesse menzionato James Hewitt. Così, quando tornò a Kensington Palace, il sabato successivo, si sfogò. Pianse, urlò e quando la madre tentò di abbracciarlo per calmarlo, lui la respinse. Diana era certa che non l’avrebbe perdonata”. Il principe William si sarebbe scusato con la madre poche ore dopo, regalandole anche dei fiori. La principessa del Galles li accettò, ma non riuscì a tranquillizzarsi: “Il danno fatto era irrimediabile”, ha riportato Tina Brown.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.