Altra bomba giudiziaria per il principe Andrea: spuntano 750mila sterline per l'aiutino col passaporto

Il nome del principe Andrea spunta in un altro procedimento giudiziario. Il Duca di York travolto dai rivoli dello scandalo Epstein è stato citato in un procedimento in corso all’Alta corte di Londra in merito a una somma di denaro ricevuta insieme all’ex moglie Sarah Ferguson. La coppia avrebbero avuto 750.000 sterline, per una intermediazione d’affari businessman turco Selman Turk, che è stato accusato di frode facendo uscire i nomi dei due esponenti della Royal Family britannica, alle prese con l'ennesimo scandalo.

A ricostruire l'intricata vicenda è il Daily Mail. Il tabloid inglese scrive che una ricca donna turca, Nebahat Isbilen, sostiene che il businessman turco nel novembre 2019 le abbia detto che era necessario elargire in forma di "regalo" la cifra per avere l’aiuto di Andrea per ottenere un passaporto britannico. La donna infatti doveva lasciare la Turchia senza lasciare traccia.

Nebahat Isbilen, 77 anni, sarebbe stata così indotta con l’inganno da Selman Turk a dare al principe Andrea i soldi "a titolo di pagamento per l’assistenza" con il suo passaporto. I documenti rivelano che il principe da allora ha rimborsato i contanti dopo che la donna ha affermato che si trattava di una truffa. Le rivelazioni arrivano dopo che il figlio della regina è stato coinvolto in un caso legato al finanziere americano Jeffrey Epstein di violenza sessuale presentato contro di lui da Virginia Giuffre.

