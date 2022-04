Vaporidis lo chiama "caro" e Vladimir Luxuria si infuria. Il caso Isola a Pomeriggio 5: "Lo ha fatto apposta"

01 aprile 2022 a

a

a

Scintille all'Isola dei famosi dove un battibecco sulle nomination del reality diventa un presunto caso di discriminazione verbale, con gli utenti dei social divisi tra sostenitori di Vladimir Luxuria, la "vittima", e il naufrago Nicolas Vaporidis. L'attore di Notte prima degli esami ha chiamato l'opinionista ed ex parlamentare "Caro Vladi", facendola infuriare. Wladimiro Guadagno, questo il nome all'anagrafe dell'ex deputata, dopo la lite in tv è intervenuta venerdì 1 aprile a Pomeriggio 5.

“Lui l’ha fatto proprio apposta. Era il suo unico modo per attaccarmi. Se si fosse accorto dell’errore avrebbe chiesto subito scusa. Se l’avesse fatto io gli avrei detto di andarci a bere un bicchiere di vino insieme appena uscito, perché io non porto rancore. Se si dovesse ricredere e mi chiedesse scusa, io resetto tutto, nella vita si va avanti" ha detto a Barbara d'Urso. "Una settimana proprio qui io ho difeso Nicolas da Floriana che gli aveva dato dell’infame. E’ la dimostrazione che io non ho pregiudizi, che i naufraghi devono essere giudicati per come si comportano. Credo che le persone che non hanno più argomenti vanno sul personale. Nicolas è caduto in basso”, è l'attacco di Luxuria.

Alessia Merz, schiaffo alla tv e all'Isola dei famosi: "Perché ho detto di no"

La pietra dello scandalo è stata la frase: "Caro Vladi, tu dall'alto della tua accademia...". All'origine della lite andata in scena nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi un confronto acceso sulla scelta dell’attore di mandare in nomination gli “amici” Laura Maddaloni e Clemente Russo. "Sono persone eccezionali, hanno fatto di tutto. Li stimo molto e ho pensato che, essendo molto forti, non avrebbero avuto nessun problema nel competere con Carmen e Alessandro" ha spiegato Vaporidis, che ha continuato: "Ho fatto una cazzata e mi dispiace". Vaporidis ha poi attaccato il pubblico che partecipa al televoto perché preferirebbe il trash alla sfida con la natura insita nel reality. "Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume", aveva sbottato Vladimir Luxuria che si vista rispondere con "Caro Vladi. "Intanto dì ‘cara' Vladi’, se vogliamo parlare di rispetto", la contro-replica dell'ex deputata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.