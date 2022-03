Stasera Italia, il generale Marco Bertolini si infuria: "Così verremo calpestati". L'errore con l'Ucraina

24 marzo 2022 a

Marco Bertolini, l'ex comandante del Coi, (Comando Operativo di Vertice Interforze) è ospite di "Stasera Italia" su Rete 4 e con Barbara Palombelli il generale ricostruisce l'attuale quadro del conflitto in Ucraina invasa dall'esercito russo e l'obiettivo militari di Vladimir Putin.

"I russi stanno effettuando uno sforzo principale su Mariupol, è l’obiettivo che devono conseguire per mettere in comunicazione da un punto di vista terrestre la Crimea con la Russia - premette -. Poi svolgono sforzi sussidiari, uno sforzo è su Kiev. Non hanno mai affondato, non hanno mai provato ad entrare, hanno grattugiato la periferia, creando grossi danni e molte vittime. Non hanno fatto la più volte annunciata operazione di sbarco ad Odessa", ricorda Bertolini sottolineando che questa è la manovra terrestre.

Marco Bertolini ci spiega come si stanno muovendo i militari russi sul territorio dell'Ucraina#StaseraItalia pic.twitter.com/CuArxFCsA9 — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 23, 2022

Poi se la prende con i pacifisti e chi condanna la resistenza ucraina: "Chi non vuole le armi è destinato a portare quelle degli altri", denuncia. E si arrabbia: "Se noi vogliamo avere un minimo di autorevolezza e siamo al centro del Mediterraneo, che non è un laghetto, è il centro del mondo, nonostante tutto quello che si dice sullo spostamento dell'asse in estremo Oriente, tutti vogliono venire qua. Se noi non prendiamo consapevolezza - tuona - che senza una potenza militare adeguata noi verremo sempre calpestati dagli interessi degli altri".

