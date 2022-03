Olga Planchina, la moglie russa di Aldo Montano linciata sui social. "Mi piace Putin" e scatta il tiro al bersaglio

20 marzo 2022 a

Olga Planchina è una modella russa, già concorrente del Grande Fratello, ed è la moglie dell’ex campione di scherma Aldo Montano. Qualche giorno fa ha postato le foto del suo compleanno, una festa in stile orientale tra champagne e vip, e nei commenti le è stato chiesto cosa pensasse della guerra in Ucraina. La risposta della modella ha provocato un'ondata di proteste che ha costretto Olga Montano a chiudere i commenti al post.

La posizione pro-Putin della modella non è andata giù a molti follower. "Mi dispiace per quello che sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c'è fiamma senza fuoco!", ha scritto la 24 enne, "sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime (...) Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice".

"Purtroppo nessuno di noi, ucraini, russi, italiani, sa la verità. Da parte di tutti c'è una propaganda enorme per i propri interessi", ha aggiunto. la modella che ha scatenato un putiferio in calce al post dove è stata fatta oggetto di vibranti poteste e non solo, e raccogliendo anche qualche riconoscimento di coraggio nell'esprimere posizioni controcorrente su un argomento tanto drammatico.

