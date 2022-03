Dritto e Rovescio, Edward Luttwak prende a schiaffi il governo sull'Ucraina: "Gli italiani possono stare zitti o mandare le armi"

Giada Oricchio 11 marzo 2022 a

“L’Italia o sta zitta o aiuta l’Ucraina”. Per il politologo Edward Luttwak il dramma dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia si affronta in due modi: l’uno l’opposto dell’altro. In collegamento da Washington con Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, lo scrittore americano, esperto di strategie militari, si è espresso in modo lapidario: “Gli italiani o possono stare zitti o mandare armi agli ucraini per difendersi e unirsi ai molti volontari che sono ex militari, non avventurieri o chiacchieroni. Il numero di volontari arrivato da tutta Europa è più grande del doppio del numero dei soldati ucraini uccisi. In questo momento la difesa dell’Ucraina è fattibile. LA scelta dell’Italia è aiutare l’Ucraina o stare zitti”.

Edward Luttwak a #Drittoerovescio pic.twitter.com/xuH0JWoccD — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 10, 2022

Luttwak sposa la linea della necessità di inviare armi per consentire al popolo del presidente Zelensky di resistere quanto più possibile all’aggressione delle truppe inviate da Vladimir Putin.

