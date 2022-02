Piazzapulita, Massimo Cacciari furioso per l'obbligo vaccinale over 50: "Uno scandalo, in nessun Paese..."

17 febbraio 2022 a

"Una vergogna, è scandaloso". Massimo Cacciari sbotta in collegamento con "Piazzapulita" quando il conduttore Corrado Formigli gli chiede di commentare l'obbligo vaccinale ove 50 anche per lavorare. "Per favore, a me lo chiede..." commenta spazientito il filosofo che, nella puntata in onda su La7 giovedì 17 febbraio, denuncia: "In nessun Paese del mondo, in nessuno è stata fatta una cosa del genere. Nessun Paese obbliga ad avere il vaccino a tutti le categorie di lavoratori".

#piazzapulita Obbligo vaccinale over 50, Massimo Cacciari: "Questa storia è uno scandalo, in nessun Paese al mondo è passata una norma di questo genere" https://t.co/TWume2bzkT — La7 (@La7tv) February 17, 2022

Cacciari è furioso e se la prende con il conduttore: "Basta, ci mettiamo a parlare ancora, anche con lei di come è stata gestita male la pandemia... Per favore! Questa storia è uno scandalo, in nessun Paese al mondo è passata una norma di questo genere". Il conduttore interviene e prova a calmarlo: "No, no rimaniamo su questo tema dei lavoratori". In studio c'è anche il sindacalista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL che prova a intervenire mentre Cacciari continua a gridare allo scandalo italiano...

