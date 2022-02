Pechino 2022, Sofia Goggia e la telefonata con Sergio Mattarella. La frase spiazza il presidente

Giada Oricchio 16 febbraio 2022 a

Medaglia d’argento e Sofia Goggia si scusa con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alle Olimpiadi di Pechino 2022, la sciatrice azzurra, reduce da un grave infortunio, ha ottenuto un incredibile secondo posto nella discesa libera aggiungendo il 13esimo metallo nel medagliere della spedizione guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Risultati degni di rilievo che il Capo dello Stato Mattarella ha voluto sottolineare in una telefonata agli atleti italiani: “Mi complimento per i risultati sinora conseguiti e per il comportamento avuto in queste Olimpiadi. Siete stati molto bravi, continuate così”.

Un plauso particolare è stato riservato a Sofia Goggia, già oro olimpico 4 anni fa nella stessa specialità. “L’ho seguita, ho visto quanti sacrifici ha fatto per tornare dopo l’infortunio. A lei i miei più vivi apprezzamenti, ovviamente da estendere ai tecnici, ai dirigenti e alle federazioni” ha specificato il Capo dello Stato prima di confermare l’invito al Colle: “Al vostro rientro in Italia vi aspetto al Quirinale”.

Ma lo scambio di convenevoli ha vissuto un fuori programma. La campionessa ha preso in mano il cellulare e con la solita verve ha detto: “Scusa pres, avrei voluto portarti un oro, ma sarà per la prossima volta”.

