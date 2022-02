Che Tempo Che Fa, esplode la polemica sull'intervista al Papa. La reazione di Guido Crosetto scatena la Maglie

07 febbraio 2022 a

L'intervista a Papa Francesco in collegamento a "Che Tempo Che Fa" domenica scorsa non ha risparmiato critiche severe al conduttore Rai Fabio Fazio. Quello che poteva sembrare un colpaccio per la trasmissione di Rai 3 ha scatenato la stampa straniera. "Un’ora di intervista e nessuna domanda sugli scandali legati agli abusi sessuali nella Chiesa" denuncia il freelance Alvise Armellini. "I grandi media italiani restano uno spazio sicuro per il Vaticano" dichiara invece Jason Horowitz.

Italia penalizzata sui migranti, il Papa da Fazio tira le orecchie all'Europa

Ma non la pensa esattamente così Guido Crosetto, il fondatore di Fratelli d'Italia, che su Twitter a sorpresa prende le difese del conduttore di Viale Mazzini. "Non ho particolare simpatia per Fazio - cinguetta Crosetto - e la sua trasmissione (perché li ritengo schierati e non pluralisti) ma questa storia che avrebbe dovuto fare altre domande, più cattive, risparmiatemela".

"Per prassi vaticana le domande erano preconcordate e la trasmissione registrata" sottolinea l'imprenditore. Maria Giovanna Maglie però non ci sta e sotto al post di Crosetto ribatte polemica: "Davvero sicuro di tutto ciò, caro Guido?". Lui le risponde indirettamente, sotto al commento di un utente che ricorda come ormai quella prassi sia consolidata spiega: "Chiunque lo fa ma loro lo fanno da secoli e qualcuno si stupisce".

