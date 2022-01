In Onda, Sabino Cassese non risponde a Concita De Gregorio: "Con Salvini e Fratelli d'Italia?" Gelo in studio

29 gennaio 2022 a

"Professor Cassese può finalmente sciogliere qui il giallo del citofono, è vero che Salvini è venuto a chiamarla al citofono? Dica la verità". A esortare il celebre costituzionalista a raccontare come siano andate le cose - prima dell'ultimo capitolo del romanzo Quirinale finito con la rielezione di Sergio Mattarella - è la conduttrice di In Onda Concita De Gregorio, che nella puntata di sabato 29 gennaio, ospita in collegamento Sabino Cassese.

La giornalista in studio è senza la sua spalla David Parenzo che, come il prof, è collegato dopo aver avuto un contatto con un positivo. "Ho fatto il test e non ho il Covid - rassicura Parenzo - però do il buon esempio e resto a casa isolato". "Dei contatti ci sono stati" conferma Cassese rispondendo alla domanda fatta poco prima. "E mi pare anche giusto - evidenzia - che i partiti abbiano fatto dei tentativi lanciando dei nomi cercando degli accordi che non sono stati pari a quelli trovati poi per la rielezione di Mattarella. Direi che tutti oggi dobbiamo essere felici di questo esito". La rielezione di Mattarella, in mezzo ai partiti collassati, è un importante elemento di continuità che rassicura anche la continuità di governo in un momento cruciale con la crisi e la pandemia.

La De Gregorio però non si arrende, nemmeno davanti alla disquisizione su Di Maio che porta il ragionamento da tutt'altra parte rispetto alla curiosità della giornalista: "Scusi se insisto - lo interrompe - ma l'ha cercata Salvini o Franceschini?". Il prof se la ride ed è chiaro che non vuole scucire nulla sul retroscena Quirinale. "Ho avuto dei contatti con Italia Viva, Lega e con Fratelli d'Italia" e rivela quello che nessuno poteva immaginare. "Anche Fratelli d'Italia?" ripete una De Gregorio sorpresa: "E' bizzarro che l'abbia cercata anche la destra". Il prof alza gli occhi al cielo: "Ero stato invitato anche ad Atreju... ero il giorno della conclusione, si parlava di presidenzialismo". La De Gregorio non molla e il prof. sbotta: "Scusi ma poi che senso ha fare questa storia introspettiva... "No ma scusi" si giustifica la conduttrice che spiega: "Ne abbiamo parlato per tanto tempo... era interessante capire, tutti dicevano che era venuto Salvini. Oggi c'è stato uno scambio di battute in Transatlantico tra Enrico Letta e Dario Franceschini e qualcuno commentava che era stato Franceschini a suggerire a Salvini di fare il suo nome... Ci aiuti a capire". Cassese chiude la questione: "Guardi, io sono tanto felice che si sia conclusa come si è conclusa"...

