Stasera Italia, Nicola Porro e lo scenario su chi finisce a Palazzo Chigi: "Non ci posso credere"

Giada Oricchio 26 gennaio 2022 a

Toto Quirinale e toto tecnici. Il giornalista Nicola Porro, ospite di “Stasera Italia”, il programma di approfondimento politico di Barbara Palombelli su Rete4, martedì 25 gennaio, ha analizzato la situazione di stallo per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo le seconda chiama.

Il conduttore Mediaset ha osservato: “Non è stato fatto un grande passo in avanti, lo vedo come un balletto della corte di re Sole. Il centrodestra propone tre nomi che tutti sanno che non saranno veramente candidati”. Cioè Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio, mentre all’ultimo minuto è stata tenuta fuori dall'elenco Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato, perché potrebbe essere il vero nome su cui tutti alla fine potrebbero convergere e dunque non va bruciato. Come altri colleghi,

Porro ha notato che il centrosinistra non ha contrapposto una propria lista, ma pur rispedendo al mittente i nomi, ha chiesto un incontro: “C’è un dettaglio importante: si pensava che Letta e Conte potessero presentare una rosa di nomi alternativa, invece ci ha ripensato. Diciamo che sono tutti divisi, oggi il centrodestra ha fatto finta di essere unito. È più facile che si faccia un accordo tra alcuni per eleggere il presidente della Repubblica piuttosto che si trovi un accordo tra tutti”. E quel “alcuni” significa un M5S che si disallinea rispetto al PD.

E l’opzione Mario Draghi al Colle? “Non posso credere che l’Italia per non andare a votare si trovi con un altro tecnico a Palazzo Chigi. Parlo soprattutto della Lega: se hai Draghi hai Maradona, ma senza di lui e con un altro cosiddetto tecnico poi non puoi dire di essere nel governo dei migliori”.

