Presidente della Repubblica, Gegia si dissocia e sbotta su Instagram: "Buffonata"

"Ci tengo a precisare che non è stata una mia iniziativa il manifesto che gira per Roma con la mia presunta candidatura a presidente della Repubblica". Gegia si dissocia e prende le distanze dal furgoncino che in giro per le strade di Roma sventola il manifesto con la sua presunta candidatura a presidente della Repubblica. "Chiedo a chiunque - sbotta l'attrice su Instagram - di non continuare ad associare questa buffonata al mio nome".

Gegia tornata alla ribalta con "Belli ciao" di Pio e Amedeo prende le distanze dall'iniziativa legata all'elezione del capo dello Stato. Una provocazione che non ha fatto ridere per niente la conduttrice, cantante e attrice super popolare negli anni Ottanta.

