Chiara Ferragni, effetto Covid: spogliarello in quarantena e foto senza reggiseno

Capodanno in topless per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale è positiva al Covid e sta trascorrendo la quarantena nella casa di Milano insieme al marito Fedez e ai due figli Leone e Vittoria. Le giornate, puntualmente documentate su Instagram, trascorrono lente e soporifere, ma soprattutto con l'obbligo di mascherina ffp2 quando è a contatto con i bambini. Così tra un triste pranzo consumato in isolamento in camera da letto e un po' di serie tv, Ferragni ha deciso di rispolverare la vena sexy pubblicando un selfie a seno nudo, a coprirlo solo le mani.

"Piccolo break dalle foto di Natale e dal Covid" ha scritto a corredo del post Instagram. E a giudicare dagli oltre 700.000 like, Chiara non ha perso il suo fascino. In attesa di tempi migliori, si consola con la nascita del futuro nipotino. La sorella Francesca è in attesa del primo figlio dal fidanzato musicista Riku.

