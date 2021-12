Mauro Buratti, è morto il carrozziere no vax de La Zanzara ucciso dal Covid

28 dicembre 2021 a

Le condizioni erano critiche da settimane. Mauro Buratti, noto come Mauro da Mantova e detto anche "Belvaman" - convintissimo no vax - è morto stroncato dal coronavirus mentre era intubato in terapia intensiva. L'uomo, diventato famoso per i suoi interventi in radio a La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, è deceduto ieri lunedì 27 dicembre a Verona. Aveva 61 anni e lavorava come carrozziere a Borgo Trento.

Chi segue La Zanzara conosce le folli teorie di Mauro che ormai era diventato un vero e proprio personaggio, anche odiato, sui social. Un no vax che pochi giorni prima del ricovero già positivo aveva raccontato di aver fatto "l'untore con mascherina abbassata" in un supermercato. Negli anni si era anche "distinto" per le sue sparate antisemite. Irripetibili i commenti apparsi sul suo profilo Facebook, una valanga di insulti atroci come la fine in ospedale dopo aver contratto il Covid 19.

