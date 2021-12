Dritto e Rovescio, Pierpaolo Sileri e la frase surreale sui no vax: "L'impennata dei contagi non è colpa loro"

Arnaldo Magro 18 dicembre 2021 a

«Sono vaccinato, perché per andare allo stadio, devo farmi il tampone come un no vax qualsiasi?». Ospite di Paolo Del Debbio a «Dritto&Rovescio» su Rete Quattro c'è Pierpaolo Sileri, medico e viceministro della Salute, uno degli uomini più rappresentativi delle politiche sanitarie del governo Draghi.

A un tratto dice Sileri, che l'impennata dei contagi non è colpa dei no vax. Ma come? Mesi di martellante propaganda, di caccia all'untore, di grida spagnolesche da far impallidire l'Alessandro Manzoni, e i famigerati no vax, non c'entrano con l'impennata dei contagi e con la variante Omicron? Mesi a dare la caccia ai politici che ammiccavano ai no vax, considerati mandanti morali della quarta ondata pandemica, ed ora? Senza arrivare agli estremismi comunicativi auspicati dal Senatore Monti, è mai possibile avere, una comunicazione meno confusa e schizofrenica? Meno televisiva e magari, anche un po' più istituzionale. Senza medici, questo s', che deridono su Twitter i pazienti che si ammalano. O senza professori che si attaccano con i politici una protervia davvero sgradevole.

