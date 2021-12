Lourdes Leon, le foto scabrose di "Lola" fanno impallidire mamma Madonna

14 dicembre 2021 a

Se la madre Madonna ha sconvolto i canoni della comunicazione pop in un mix di musica ed erotismo la figlia, Lourdes Leon in arte Lola non è da meno e anzi si candida ad alzare l'asticella della trasgressione in famiglia.

Per un servizio uscito su Paper Magazine la 25enne ha dato fuoco alle polveri della sensualità più spinta con pose provocanti, bikini invisibili, gonne millimetriche e via dicendo.

“Penso che sia un po’ ridicolo che le persone vivano ancora in questo mondo in cui identifichiamo il mostrare la pelle con il volere attenzione lascia che ognuno indossi quello che vuole” ha detto Lola nell'intervista. "A causa di TikTok e delle tendenze sui social media, (...) è come se tutto fosse copiato da tutti" ha detto poi sull'omologazione imposta dai social.

