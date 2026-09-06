Caro Conte, non ci siamo mica dimenticati di lei...

Daniele Capezzone 06 settembre 2026 a

a

a

Gentile Giuseppe Conte, se per caso pensavache qui a Il Tempo, essendoci ad agosto occupati di Sigfrido Ranucci e delle sue (è proprio il caso di dirlo) scoppiettanti avventure con Valterino Lavitola, ci fossimo scordati di lei, il numero di oggi del nostro quotidiano le toglierà questa falsa impressione.

A lei, politicamente parlando, restano tante cose da spiegare agli italiani. E dovrà farlo tra qualche giorno, in Commissione Covid, quando riprenderà la sua audizione.

Lei è sgusciato via come un anguillone per due anni, sottraendosi alle domande in quanto membro della Commissione stessa. Poi a inizio agosto è andato a raccontare novelle e a spargere fumo.

Adesso però non potrà sottrarsi ad alcune domande che le ribadisco qui sotto.

Intanto legga bene Il Tempo di oggi. Il caso Benotti riemerge da un misterioso buio: e i denari delle provvigioni sono tornati indietro ai familiari (con gli interessi).

Peril resto, lei era il vertice politico di tutta quella fase, e il suo scaricabarile deve per forza finire su tutte le questioni decisive. Come del resto sta finendo la sabbia nella clessidra.

Mascherine, soldi e misteri: tante cose da spiegare per Conte

Francia e Generali, Risiko da tre trilioni

Bignami: "L’Islam? Vale la legge, non la Sharia"

Ecco la nostra prima pagina ⬇ #buongiorno #6settembre #iltempoquotidiano pic.twitter.com/ovJPngvrRd — IL TEMPO (@tempoweb) September 6, 2026

E allora ecco le nostre domande.

1. Come spiegai 900 milioni di maxiprofitto (a favore di chi?) stimati da Il Tempo sul mega appalto di mascherine cinesi non a norma?

2. Come spiega il contrasto tra il «siamo prontissimi» pronunciato da lei in tv il 27 gennaio 2020ospitediLilliGrubere l’«eravamodisarmati» denunciato da Domenico Arcuri?

3. Nella scorsa legislatura, l’onorevole Antonio Zennaro (Lega), già a settembre del 2020, quando era membro del Copasir, aveva presentato un’istanza di accesso agli atti del Commissario straordinario. Obiettivo: sapere quante mascherine e quanto altro materiale fosse stato acquistato all’estero, e in quali paesi, anche in considerazione dei relativi standard qualitativi. Con i dettagli relativi alle unità merceologiche: cosa e dove fosse stato comprato. Risultato? Nessuna risposta. Subito dopo, ai primi di ottobre, Zennaropresentò anche un’interrogazione a risposta scritta, rivolta al Presidente del Consiglio (cioè a lei, caro Conte), esattamente con gli stessi quesiti. In sostanza, la medesima richiesta fatta primaall’autorità amministrativa e poi in sede politica. Anche in questo caso, non risulta alcuna risposta. Perché?

4. Le mascherine non a norma sono finite al personale sanitario e ad altre persone che furono indotte a ritenere di essere protette mentre non lo erano. Conosce la fattispecie penale costituita dal reato di epidemia colposa?

5. L’intelligencela avvisò dí possibilispeculazionisu mascherineeforniture? Se sì, perché non intervenne? E perché non furono bloccati i pagamenti? Se no, come mai non si pose il problema? Possibile che un tema così sensibile non fosse adeguatamente sorvegliato?

6. Perché lei esautorò Consip dagli acquisti a favore della struttura commissariale?

7. Perché escluse la Corte dei Conti dai controlli e consentì che fosse tenuta fuori anche Anac?

8. Ha mai chiesto conto allo studio Alpa delle provvigioni che sarebbero state richieste ad alcuni imprenditori?

9. Come si giustifica il fatto che, secondo le accuse, se un imprenditorerifiutava di versare la commissione agli avvocati di quello studio legale, subisse ritorsioni o ispezioni?

10. Cosa sa della misteriosa figura di Mario Benotti, passato da centinaia di messaggi con Arcuri fino all’interruzione totale dei contatti?