Se la sinistra non è antifa ma anti libertà. L'editoriale di Cerno

Tommaso Cerno 24 novembre 2025

In attesa dei corsi di arabo accelerato distribuiti con i quotidiani (non certo Il Tempo) per capire gli slogan gridati alle manifestazioni di questa nuova sinistra radicale che mette a ferro e fuoco Bologna e poi chiede i soldi agli italiani per riparare i danni fatti dagli amici del sindaco Francesco Lepore, prendiamo atto che il cattivissimo Donald Trump mette al bando negli Usa la Fratellanza Musulmana. Quella che da noi detta ormai legge nelle frange estreme dei cosiddetti antifa, gente che sfila con soggetti che chiudono le donne dentro i burqa e pretendono che il Corano sostituisca la Costituzione italiana. Il tutto mentre i partiti della sinistra, da Avs al M5s, passando per il Pd (che nell’ultimo periodo si sta però defilando) fingono di non conoscere i legami che dentro quelle piazze portano dritti proprio all’organizzazione terroristica che in Europa ha il suo cervello operativo in Francia ma ormai da Verona a Milano fino a Roma allunga i suoi tentacoli dentro il nostro sistema. Io sto dalla parte opposta di questo disegno politico. Che non è antifa ma anti libertà.