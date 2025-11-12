Serve un burqa per Mastella in Campania

Foto: X Cerno

Tommaso Cerno 12 novembre 2025 a

a

a

L’islamismo radicale ha fatto talmente presa fra le file del Movimento 5 Stelle che nemmeno di fronte a inchieste e documenti ufficiali sui legami fra Hamas e l’Italia, fotografati in pubblico da eventi promossi da parlamentari grillini insieme a figure come Mohammad Hannoun, riescono a proferire parola. E questo metodo caro ai fedeli di Allah funziona anche nelle strampalate elezioni della Campania, dove Conte ha piazzato Roberto Fico leader della coalizione che punta al dopo De Luca. Pur di avere un campo abbastanza largo da non farsi fregare in contropiede da un Edmondo Cirielli che zitto zitto risale nei sondaggi, forte di un consenso silenzioso e ampio per il governo di Giorgia Meloni, stanno pensando di utilizzare il buon vecchio burqa caro a Francesca Albanese e ai loro sodali pro Hamas per presentare Clemente Mastella senza che possa essere facilmente riconosciuto dagli elettori d’antan di Beppe Grillo sul palco del mitico comizio che chiuderà la campagna elettorale della Campania. Ma sappiamo che lui è Clemente di nome e di fatto. Che sia la volta buona che Mastella torna a casa?