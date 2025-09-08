Flotilla, Cerno: gli amici di Greta e l'Islam Deal

Tommaso Cerno 08 settembre 2025 a

Era un po’ che mi domandavo che mai c’azzecchi Greta Thunberg sulla Flotilla. La bambina prodigio dell’ambiente, finanziata all’epoca dai magnati che stavano investendo sulla nuova magia europea che ha messo in ginocchio la classe media e l’automotive, si ritrova su una barca in rotta verso Gaza. Peccato che tale imbarcazione non si occupi di recuperare plastica dai fondali o di misurare il livello di mercurio nei cetacei. Ma piuttosto di issare una nuova bandiera, quella dell’Islam Deal, in sostituzione del vecchio e ormai rottamato Green Deal.

La flotilla di Greta nella bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"

Chi sono stavolta gli amici e i finanziatori della multiforme guru buona per tutte le stagioni? Tirando a indovinare, Hamas e l’impero finanziario islamista che ha alle spalle. Proprio come Il Tempo sta mostrando in Italia, raccontando i legami fra politica e regime terroristico di Gaza, così spuntano le prove di un asse fra Sumud Flotilla e lorsignori. Un pezzo del progetto di globalizzazione radicale che poco ha a che fare con lo Stato palestinese e con gli orrori nella Striscia.