Il prosciutto (mi scusi Allah) sugli occhi

Tommaso Cerno 27 luglio 2025 a

Non so se il politicamente corretto con cui la sinistra ha avvelenato l’Italia permetta ancora di dire la parola prosciutto senza offendere qualche islamico radicale, di quelli che fanno finta di pregare nelle moschee e invece poi si scopre che le moschee sono abusive e loro progettano la jihad contro noi poveri occidentalini buonisti, ma il prosciutto ce l’abbiamo sugli occhi della democrazia.

Non ci rendiamo conto che stiamo portandoci in casa un’organizzazione para religiosa e fanatica che vuole sottomettere la nostra cultura resa fragile da troppi annidi libertà scontata. E quando vogliamo mostrarci ancora dei nerboruti liberali anziché imporre la nostra Costituzione e le nostre leggi ai criminali e a chi ne abusa, ci mettiamo a difendere proprio i nostri nemici e facciamo i giuristi sapientoni prendendocela con chi ci difende. E così ci troviamo il capo degli Imam francesi, che ancora non ha perso il senno come noi, che ci dice: «State attenti» perché questo modello porta al terrorismo. E ci troviamo a processare carabinieri e polizia al posto dei criminali che inseguono. Ci starebbe un bel Vaffa.