Tommaso Cerno: all'armi son fascisti. No, rettiliani

Se la sinistra non vince le elezioni da vent’anni, dal lontano 2006 di Romano Prodi, forse il motivo sta tutto nell’ultima folle teoria sugli italiani che votano Giorgia Meloni. Pare che chi vota a destra abbia un cervello «rettiliano», una specie di teoria fra Jurassic Park e Sturmtruppen passando per X-Files. La verità è che dopo avere dato del fascista a mezza Italia adesso tocca dargli del serpente, in pratica quello che la sinistra fa da un ventennio, e cioè considerare scemi gli italiani che non hanno capito che sarebbe stato giusto votare per loro.

E che chi non lo capisce è scemo, fascista e rettiliano. Ed è per questo che anziché vincere nelle urne sono andati al governo con trucchi e trucchetti, professori e magistrati, bugie e buchi di bilancio. Ma non sarà che gli italiani sono meno fessi di quanto pensino Schlein e Conte e i loro cantori e che qui i rettiliani, cioè i marziani sono proprio quelli che si credono più intelligenti e più colti e più furbi di quello che chiamano sprezzantemente il popolino? Io non ho mai visto un rettiliano ma se vota Meloni lo capisco.