Michele Emiliano o' Saracino del Tavoliere

Nell’impeto antisemita che dalle viscere della sinistra riemerge assieme alle bandiere di Hamas in una narrazione finta del conflitto israelo-palestinese, capita pure di sentire un governatore contrario fra l’altro perfino all’autonomia differenziata ergersi a ministro degli Esteri dell’Italia e pronunciare il no agli ebrei nella sua Puglia.

Michele o’ Saracino Emiliano ha capito tutto: il problema della Puglia sono gli israeliani. Mica una sinistra che confonde palestinesi e terroristi e pur di trovare qualche minuto di unità issa bandiere di Hamas perfino sulla porta di San Paolo il 25 aprile. Mica un regime che ha preso in ostaggio prima ancora degli ebrei del 7 ottobre proprio i palestinesi di Gaza per usarli come scudi umani e attirare la solidarietà distratta di un Occidente senza più conoscenza storica ed equilibrio. No, il problema sono gli ebrei.

Ebrei vietati in Puglia, l'ultima del Califfo Emiliano: è bufera

Con la stravagante nemesi proprio del Tavoliere, del Saracino nemico in agguato che tanto avrebbe oggi da insegnare a chi non cerca la pace ma la strada per il prossimo incarico politico nel Pd.