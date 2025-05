Cerno: la Gaza...rra nel campo largo

Tommaso Cerno 29 maggio 2025 a

a

a

Via del campo largo c’è una graziosa, la sindaca vincente Salis. Ha fatto un vero capolavoro in campagna elettorale, riuscendo a non far mai incontrare nemmeno per sbaglio i leader dei partiti del centrosinistra. Sono arrivato a convincermi che l’unico modo che ha avuto per tenere insieme Renzi, Conte e Fratoianni sia stato proprio sfoggiare quel cognome. D’altra parte una che si chiama Salis e di professione lancia il martello avrà convinto i centristi di essere l’atleta olimpica e i seguaci di Bonelli & Co. di essere l’europarlamentare occupatrice di case.

Anche per i giudici Todde è decaduta: lei non molla e la sinistra prova a salvarla

Finito l’equivoco il campo largo si è sciolto in poche ore. E non solo perché Conte è convinto, e ha ragione, che in caso di primarie del centrosinistra per il premier il vincitore sarebbe lui perché lo voterebbe perfino l’area ex renziana pur di far saltare questo Pd, ma anche perché la strategia della tensione che ha riempito di violenza la piazza italiana trasforma il dramma di Gaza in una Gazarra. Su cui la stessa sinistra è già spaccate in due.