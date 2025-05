Quando si dice la sottile linea rossa

Tommaso Cerno 23 maggio 2025 a

In principio fu Cospito e il suo sciopero fake della fame. Chi conosce un po’ il mondo degli anarchici sa che era un trucco preparato. Così come la visita dei notabili Pd, che finirono per parlare di 41 bis più con i detenuti per mafia che con il simbolo della piazza rovente (il messaggio era a centri sociali e organizzazioni extraparlamentari che oggi si riuniscono sotto il falso nome di pro Pal) segnava il campo dello scontro politico che oggi prende forma in piazza. C’è un allarme violenza e terrorismo in Italia su cui Elly Schlein tace e Giuseppe Conte getta benzina. Accusando Israele di essere la causa dell’attentato contro Israele dei fanatici americani. Un film già visto che ha come titolo quella «rivolta sociale» di Maurizio Landini.

Allarme rosso in Italia. Dai centri sociali ai ProPal: chi fomenta l'odio antisemita

La democrazia liberale sta da tutta un’altra parte, sa distinguere gli studenti (di qualunque idea politica) dai criminali organizzati che occupano le piazze e aggrediscono polizia e carabinieri per poi accusare lo Stato di fascismo. Chiedo scusa ai palestinesi a nome loro. Verrà il giorno in cui Hamas verrà accusata del disastro di Gaza.