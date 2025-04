Conclave, extra quasi omnes

Tommaso Cerno 30 aprile 2025 a

Il 7 maggio alle 16.30 verrà pronunciato l’«Extra Omnes». Fuori tutti. Ma questa volta l’ordine di lasciare la Cappella Sistina a tutti coloro che non sono chiamati a eleggere il Papa potrebbe essere un extra quasi omnes. Perché la rinuncia del cardinale Angelo Becciu dopo lo scandalo che l’ha colpito e la scelta di obbedienza al documento con cui Papa Francesco lo escludeva dal Conclave lascia molti cardinali, pur silenziosi, perplessi. Cardinali che potrebbero farlo rientrare non in corpo bensì in spirito.

L’effetto psicologico che quella sedia vuota ha generato nei cardinali che fino al loro arrivo a Roma non conoscevano i contorni fumosi e gialli di questa vicenda sta facendo nascere in più di qualcuno l’idea di dargli diritto di tribuna scrivendo il suo nome nelle prime votazioni. Generando sotto il Giudizio Universale di Michelangelo un effetto che da qui fuori è difficile immaginare. Suonerebbe infatti come una protesta diretta non tanto allo Spirito Santo quanto alla gestione del dossier. E potrebbe mutare il clima delle correnti che in questi giorni, tra congregazioni e cene private, cercano un nome da eleggere velocemente.