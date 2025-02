Altro che piove. Qui è Gaza... governo ladro

Tommaso Cerno 27 febbraio 2025 a

Nella sua ormai proverbiale ossessione per Giorgia Meloni la sinistra ci ha fatto assistere attoniti alla più provinciale delle polemiche. Non siamo più il Paese del «piove governo ladro» ma quelli del «Gaza governo ladro». Perché succede, nell’italico gioco al massacro politico fine a se stesso, che il video lanciato sui social di Trump e realizzato dall’Ai, che ci mostra la Striscia trasformata in un surreale e onirico paradiso del lusso e delle vacanze relax abbia suscitato non tanto commenti o indignazione come è capitato anche fra i repubblicani d’America, ma la richiesta alla premier Meloni di riferire in Parlamento su quanto decide di fare il capo della Casa Bianca nel suo Paese.

In pratica ogni scusa è buona per convocare il Parlamento e trasformarlo in un set tv per fingere di fare politica e poi trovarsi, come nel caso Almasri, con i discorsi scritti prima e le battute preconfezionate. O peggio, come nel caso Nordio, che in assenza di diretta tv tutti gli scranni di Montecitorio sono rimasti vuoti. Una grande presa per i fondelli. Mi piacerebbe vedere indignazione, riguardo al Medio Oriente, almeno altrettanto sentita, per i video- stavolta autentici- di Hamas che usagli ostaggi israeliani come comparse di un macabro film. Ma di questo sono certo da Schlein e Conte non sentirò una parola.