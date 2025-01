Cerno: il grande reset l'ultimo regalo di Silvio Berlusconi ai Dem

Tommaso Cerno 26 gennaio 2025 a

a

a

Nelle more della supremazia culturale della sinistra, guardiamo i fatti. La rivoluzione del Partito Democratico, il tentativo di creare un’agenzia culturale capace di fondere due culture antagoniste, quella democristiana e quella comunista sopravvissute a Tangentopoli, fu un’intuizione di Walter Veltroni ma, alla luce di quanto sta succedendo oggi, fu soprattutto un progetto speculare a Silvio Berlusconi. Il predellino spiegò alla destra che non si poteva ripetere lo stesso film perché il mondo va avanti e in politica nessuno è indispensabile, nemmeno il Cavaliere, come dimostra oggi il centrodestra di governo guidato da Giorgio Meloni. La differenza la fece la coscienza: Silvio lo sapeva, gli altri lo intuirono dopo di lui. Ognuno pensi quel che vuole della politica italiana e voti per chi vuole ma dobbiamo dirci che dopo Il Cav il centrodestra ha generato un successore, mentre il Pd non ha mai vinto le elezioni politiche negli ultimi 18 anni e ha cambiato più segretari che cravatte. Siamo al bivio di questo progetto e mentre a destra si riflette sulla dimensione federale della coalizione, sul modello Cdu tedesco, a sinistra Romano Prodi e Dario Franceschini hanno girato la clessidra.