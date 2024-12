Cerno: il finale dell'Ancien Régime

Tommaso Cerno 08 dicembre 2024 a

a

a

C’erano tutti i segni della rinascita sull’Ile de France mentre veniva restituita al mondo la cattedrale di Notre Dame. Non solo la rinascita di un simbolo cristiano nel cuore della città simbolo della fallita integrazione islamica che ormai da anni si è ribellata alla Republique, ma anche il lento sipario che si sta chiudendo sull’Ancien Régime di una concezione della democrazia come somma di interessi di pochi da far inghiottire (e pagare) al popolo propagandando un mondo migliore che non arriva mai.

Notre Dames de Paris. Il futuro dell'Ue passa per Meloni e Le Pen

E se Donald Trump lasciava intendere che l’Occidente sta per cambiare direzione, sconfiggendo il monoteismo green e l’idea di un’immigrazione incontrollata, mentre Macron e consorte fissavano la facciata gotica, le due protagoniste silenziose erano Giorgia Meloni e Marine Le Pen. Simboli di un cambiamento osteggiato dalla classe dirigente europea ma più impetuoso grazie al popolo di quanto possano fermare le dighe della burocrazia e della retorica del progresso. Ma non abbiate fretta: Macron proverà a farci digerire un altro governicchio pre rivoluzione.